Воспитанницы Уральской футбольной академии вызваны в сборную России

Ульяна Слободчикова, Софья Корнильцева и Станислава Воронина принимают участие в учебно-тренировочном сборе, который проходит в Крымске. Юные футболистки пробудут в юниорской команде до 28 марта.
Молодежная сборная России пробилась на чемпионат Европы впервые с 2013 года. Команда Михаила Галактионова попала в одну группу со сборными Исландии, Франции и Дании.
БК Винлайн скептически относится к шансам российской молодежки выиграть Евро-2021. На триумф россиян принимают ставки с коэффициентом 33, а файл APK для Винлайн можно найти на сайте или в мобайл-версии. Еще ниже шансы на победу только у четырех команд — Румынии, Исландии, Венгрии и Словении.
Эксперты, дающие бесплатные прогнозы на футбол, не могут определиться с единоличным фаворитом молодежного Евро-2021. Главными претендентами котируются сборные Испании и Франции, но серьезную силу представляют собой также молодежки Англии и Франции.
Групповой этап Евро-2021 проходит в Венгрии и Словении с 24 по 31 марта, при этом игры плей-офф состоятся позднее — с 31 мая по 6 июня.
Команда Станислава Черчесова в первом матче отбора на выезде не без труда обыграла скромную сборную Мальты (1:3), но куда важнее, что оступились главные фавориты группы — хорваты, которые на выезде неожиданно проиграли словенцам (0:1). В третьей игре группы миром разошлись сборные Кипра и Словакии (0:0).
Россияне в мартовскую сессию также сыграют в Сочи со словенцами (27 марта), а затем отправятся в гости к словакам (30 марта). Как показал первый тур, группа «Н» — очень ровная, а преподнести сюрприз способна любая команда. Нет сомнений в том, что борьба в ней будет идти до последнего тура.
Прямую путевку на чемпионат мира в Катаре получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, продолжит борьбу за выход на мундиаль в плей-офф, в котором три места на ЧМ-2022 оспорят 12 сборных.