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Тагильчанка Вера Слугина выиграла чемпионат России по боксу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка Вера Слугина выиграла чемпионат России по боксу

26 апреля 2010, 16:45СпортArtem
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