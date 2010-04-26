Тагильчанка Вера Слугина выиграла чемпионат России по боксу

В четвертьфинале ученица Заслуженного тренера России Александра Малышева одержала досрочную победу ввиду явного преимущества над Еленой Афанасьевой из Липецка. Велико было преимущество тагильчанки и в полуфинале, правда, соперница из Тулы Дарья Абрамова выстояла все раунды, но тем не менее, счет 21:7. В финале Вера Слугина в упорном поединке одержала верх над опытной Любовью Лопатиной из Ставрополя – 8:5. Уверенной победой над Мариной Голубевой из Анапы со счетом 29:0 начала свое выступление на чемпионате и Ирина Потеева (весовая категория до 69 кг). Но в полуфинале путь тагильчанке преградила давняя соперница из Астрахани Елена Выстропова. В итоге Ирина Потеева стала бронзовым призером.