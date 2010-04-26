Весна приходит в Нижний Тагил вместе с соревнованиями по художественной гимнастике
26 апреля 2010, 08:52СпортArtem
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С 29 апреля по 2 мая в Нижнем Тагиле состоится традиционный межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Мисс весна», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
Соревнования будут проходить на базе Городского Дворца Детско-Юношеского Творчества (ул. Красногвардейская, 15).
Начало соревнований 30 апреля в 10.00. Состязания проводятся по действующей классификационной программе в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляют управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил, городская федерация художественной гимнастики и администрация МОУ ДО «Шахматно-шашечный центр».
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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