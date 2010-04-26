Весна приходит в Нижний Тагил вместе с соревнованиями по художественной гимнастике

Соревнования будут проходить на базе Городского Дворца Детско-Юношеского Творчества (ул. Красногвардейская, 15).

Начало соревнований 30 апреля в 10.00. Состязания проводятся по действующей классификационной программе в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.