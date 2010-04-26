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Весна приходит в Нижний Тагил вместе с соревнованиями по художественной гимнастике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Весна приходит в Нижний Тагил вместе с соревнованиями по художественной гимнастике

26 апреля 2010, 08:52СпортArtem
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