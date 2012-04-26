Более десяти спортивных мероприятий в Нижнем Тагиле приурочены к празднованию Дня Победы

Среди организаторов – отдел физкультуры, спорта и туризма администрации Нижнего Тагила, федерации спорта и спортивные школы города. Большинство мероприятий будут включать в себя торжественную часть, очень зрелищную и интересную. Администрация приглашает тагильчан прийти и посмотреть на соревнования по тем видам спорта, которые им наиболее интересны, и поболеть за тагильских спортсменов.