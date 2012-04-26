Более десяти спортивных мероприятий в Нижнем Тагиле приурочены к празднованию Дня Победы
26 апреля 2012, 14:15Спорт
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Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок Победы», первенство России по скалолазанию и Кубок по волейболу среди женских команд – все эти и многие другие спортивные мероприятия пройдут в Нижнем Тагиле в дни майских праздников и будут посвящены победе в Великой Отечественной войне.
Среди организаторов – отдел физкультуры, спорта и туризма администрации Нижнего Тагила, федерации спорта и спортивные школы города. Большинство мероприятий будут включать в себя торжественную часть, очень зрелищную и интересную. Администрация приглашает тагильчан прийти и посмотреть на соревнования по тем видам спорта, которые им наиболее интересны, и поболеть за тагильских спортсменов.
Так, в течение двух следующих недель в городе пройдут соревнования по скалолазанию, футболу, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, мужскому и женскому волейболу и единоборствам. Интересно, что соревноваться за звание лучшего борца будут представители правоохранительных органов.
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