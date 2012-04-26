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Более десяти спортивных мероприятий в Нижнем Тагиле приурочены к празднованию Дня Победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более десяти спортивных мероприятий в Нижнем Тагиле приурочены к празднованию Дня Победы

26 апреля 2012, 14:15Спорт
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