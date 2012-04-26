Тагильские юноши стали победителями и призерами областного Первенства по греко-римской борьбе
26 апреля 2012, 16:47Спорт
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21-22 апреля в Реже состоялось Первенство Свердловской области по греко-римской борьбе среди юношей 1998-99 годов рождения.
Соревнование было посвященного памяти директора Режевского механического завода В. А. Антонова. В нем участвовали 19 тагильских спортсменов из Детско-юношеской школы олдимпийского резерва №3. Победителями соревнований стали юноши Рави Керимов, Али Исмаилов, второе место заняли Денис Беренштейн и Данил Дунаев, бронзовым призером оказался Нарек Ханволодян.
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