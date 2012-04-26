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Тагильские юноши стали победителями и призерами областного Первенства по греко-римской борьбе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские юноши стали победителями и призерами областного Первенства по греко-римской борьбе

26 апреля 2012, 16:47Спорт
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