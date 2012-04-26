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В Нижнем Тагиле пройдет настолько суровый турнир, что организаторы просят брать с собой крем от синяков (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле пройдет настолько суровый турнир, что организаторы просят брать с собой крем от синяков (ФОТО)

26 апреля 2012, 19:39СпортВалерия Лошкарева
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