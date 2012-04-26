В Нижнем Тагиле пройдет настолько суровый турнир, что организаторы просят брать с собой крем от синяков (ФОТО)

Организаторы обещают участникам сильнейший выброс адреналина, массу позитива, дружную компанию и замечательные подарки. Кстати, на этот раз победителям достанутся фирменные кепки турнира, подарочные сертификаты в интернет-кафе Нижнего Тагила и подарки от пейнтбольного клуба HF. По словам одного из организаторов мероприятия Александра Кубасова, они всегда придумывают новые и интересные призы для победителей «Уральского щита».

В турнире соревнуются команды по 5 человек. Если участники не могут«укомплектовать» команду заранее, они делают это прямо перед схваткой.На месте проведения соревнования бойцам выдаются куртки, штаны, шлемы,чтобы они получили минимальное число травм во время турнира.

Вообще, пейтбол– спорт для настоящих мужчин, рассказывают организаторы. Во время игры случаются ушибы, ссадины, и сами «выстрелы» ощутимы для человека. Александр предупреждает участников – на всякий случай лучше прихватить с собой крем от синяков. Но, несмотря на такие незначительные «потери», игра в пейнтбол – прекрасный вид активного отдыха, говорят постоянные участники соревнований.

Фото с предыдущих турниров.