Тагильская «Уралочка-НТМК» вышла в финал Суперлиги по волейболу

Накануне в Москве «уралочки» одержали победу над чемпионом последних лет – казанским «Динамо». В полуфинале наши девчонки обошли соперниц со счетом 3:1. По словам главного тренера волейбольного клуба Николая Карполя, эта победа – результат многолетней работы. Стоит добавить, что в этом году «Уралочка-НТМК» отмечает юбилей – 50 лет. И 47 из них команду тренировал Николай Васильевич.

С «Динамо» у «уралочек» давние счеты – 4 раза подряд наши спортсменки уступали казанской команде – дважды в чемпионате России и два раза в Лиге чемпионов. И только 5-я попытка стала для «Уралочки» победной.

Первый сет тагильчанки вели. К концу отрезка казанская команда догнала «Уралочку» - 21:21. Николай Карполь взял тайм-аут и дал короткое наставление – использовать первый темп. Совет тренера помог спортсменкам. Лидер «уралочек» Шинед Джек сыграла первым темпом. Результат – 24:22. Ошибка казанской волейболистки позволила нашей команде выйти победителем в сете.

Второй отрезок начался на равных. Но игроки «Динамо» смогли перехватить инициативу и одержать вверх в партии.

Третий сет – команды вновь идут вровень. При счете 9:9 равновесие пошатнулось благодаря Шинед Джек, которая выбила два очка. Точку в партии поставила Ксения Ильченко – 25:19.

Следующую партию Казань начала без своего лидера – ошибки Екатерины Гамовой вынудили тренера посадил звезду на скамейку. На второй тайм-аут команды разошлись со счетом 16:10, в пользу «Уралочек».

Центральную роль в партии сыграли блокирующие на центре – главная ударная сила команды во всем сезоне. Благодаря атакам Шинед Джек «Уралочка» получила три матчбола. Точный удар второго лидера команды Ирины Заряжко подвел красивый итог противостоянию – 3:1. Победа «Уралочки-НТМК».

Сегодня в 18:30 [время московское – прим. ред.] наша команда вступит в последнюю битву за золото Чемпионата. Соперниками «Уралочки» в финале станут хозяйки площадки – московское «Динамо». Болеем за наших девчонок!