Тагильчане из Дзержинского общества инвалидов заняли призовые места на чемпионате Свердловской области по плаванию (ФОТО)
Тагильские спортсмены стали призерами чемпионата Свердловской области среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них – представители Дзержинской организации Всероссийского общества инвалидов ДРО «ВОИ», страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
25 апреля в Екатеринбурге прошли областные соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат Свердловской области прошел в бассейне «Университетский».
Нижний Тагил на данных соревнованиях представляли спортсмены из Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Олег Вахонин. Алексей Бердников и Сергей Цвилев.
Участвовавшие впервые в областном чемпионате по плаванию Олег Вахонин и Алексей Бердников заняли соответственно 2-е и 3-е места в разных дисциплинах. Напомним, Олег и Алексей ранее становились также победителями турнира по настольному теннису имени С. А. Смердова. Сергей Цвилев выступал в подгруппе «дети» и в своей возрастной категории стал первым.
Фото: Дзержинская организация Всероссийского общества инвалидов ДРО «ВОИ»
Участники и победители получили грамоты и медали Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.
© TagilCity.ru