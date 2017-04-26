Тагильчане из Дзержинского общества инвалидов заняли призовые места на чемпионате Свердловской области по плаванию (ФОТО)

Участвовавшие впервые в областном чемпионате по плаванию Олег Вахонин и Алексей Бердников заняли соответственно 2-е и 3-е места в разных дисциплинах. Напомним, Олег и Алексей ранее становились также победителями турнира по настольному теннису имени С. А. Смердова. Сергей Цвилев выступал в подгруппе «дети» и в своей возрастной категории стал первым.