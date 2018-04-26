Армейский спорт в России празднует юбилей: ЦСКА исполняется 95 лет (ВИДЕО)

В начале пресс-конференции Артем Громов отметил, что ЦСКА находится на пороге новых побед. Армейцы за прошедшие пять лет смогли увеличить свою географию от Калининграда до Сахалина. Сейчас у ЦСКА числится 29 команд и более сотни спортивных объектов.

Также ЦСКА принимает участие в подготовке к ЧМ-2018. База в Ватутинках, где будет базироваться сборная Германии, построена с нуля.

ЦСКА навсегда будет в моем сердце. Я очень люблю этот клуб. Необыкновенно приятно приумножать победы ЦСКА не только в ранге спортсменки, но и в качестве чиновника. Всегда приятно помогать своему клубу. Воспитанники ДЮСШ ЦСКА будут новыми «звездочками» мирового спорта поделилась Светлана Хоркина.

Помимо этого она отметила, что в настоящий момент ЦСКА крепко стоит на ногах. Теперь, по мнению спортсменки, основная задача клуба – побеждать.

Андрей Ватутин отметил, что гордится тем, что баскетбольный ЦСКА всегда был и будет на первых местах.

Олимпийский чемпион Дмитрий Саутин поделился мнением, что ЦСКА – сердце всего российского и советского спорта. Он рассказал, что в настоящее время растет интерес к водным видам спорта, так, его дети тоже ходят в школу ЦСКА.

Другой олимпийский чемпион, стрелок Юрий Федькин, представлял вид спорта, в котором костяк сборной уже много десятилетий составляют армейские спортсмены. Он отметил, что в ЦСКА уже 38 лет. За это время он завоевал 23 титула. Традиция побеждать сохраняется до сих пор. В том числе и благодаря технической базе.

В ЦСКА развивают 67 видов спорта, 42 из них олимпийские. В структуру ЦСКА входят 171 спортивный объект, 29 спортивных команд, 32 спортивных школы. Под руководством 664 тренеров занимаются 12 тысяч спортсменов. На Олимпийских играх армейцы завоевали 1392 медали.

Видео: «Советский спорт»