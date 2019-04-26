Уральские гимнасты поборются за Кубок Победы в Нижнем Тагиле

Соревнования стартовали 26 апреля на базе МБУ «СШОР №1». В них примут участие гимнасты из Алапаевска, Асбеста, Екатеринбурга, Ирбита и Красноуфимска, из Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Участников приветствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

У этих соревнований богатая история, ведь впервые их провели еще в 70-е годы прошлого века. Замечательно, что они до сих пор популярны среди атлетов Среднего Урала и всего Уральского Федерального округа. На этом турнире выросло не одно поколение больших гимнастов, становившихся призерами Олимпиад, победителями крупнейших международных соревнований. Уверен, те, кто сегодня вышел к снарядам, продолжат заложенные предыдущими поколениями славные традиции,подчеркнул мэр.