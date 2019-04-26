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Уральские гимнасты поборются за Кубок Победы в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральские гимнасты поборются за Кубок Победы в Нижнем Тагиле

Вчера, 23:09СпортФото: tagilka.ru
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