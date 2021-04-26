Тагильские спортсмены привезли медали с соревнований по кобудо

В состязаниях приняли участие спортсмены со всей России, всего около 250 человек в различных дисциплинах и категориях, сообщает «Тагильский рабочий».
Нижний Тагил на турнире представляли 12 учащихся, занимающихся по программе «Кабудо-каратэ-до» в МБУ ДО ДДТ Ленинского района под руководством тренеров Олег и Марии Лахтиной.
Ребята смогли достойно выступить и, завоевав несколько золотых, серебряных и бронзовых наград, стали вторыми в общекомандном зачете.
Первые места заняли Максим Максименко, Владислав Клишин, Дарья Щебланова, Екатерина Редникова, Валерия Микерина, Артем Хоменко, Екатерина Молчанова и Андрей Рыбников.
Вторые места завоевали Матвей Хоменко и Арина Русинова.
Обладателем «бронзы» стал Ромиз Ниезов стал «бронзовым» призером.
Победители турнира получили возможность участия в чемпионате первенства России по кобудо.
Напомним, юные тагильские дзюдоисты — воспитанники САШ имени Михалины Лысовой завоевали награды на первенстве России, которое проходило в Суздале с 15 по 19 апреля.