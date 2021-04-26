Тагильские спортсмены привезли медали с соревнований по кобудо

Тагильские спортсмены привезли медали с соревнований по кобудо
Сегодня, 10:55СпортФото: pixabay.com
Тагильские спортсмены привезли медали с соревнований по восточному боевому единоборству кобудо, которые проходили в Ижевске. Чемпионы теперь смогут принять участие в первенстве России.

В состязаниях приняли участие спортсмены со всей России, всего около 250 человек в различных дисциплинах и категориях, сообщает «Тагильский рабочий».

Нижний Тагил на турнире представляли 12 учащихся, занимающихся по программе «Кабудо-каратэ-до» в МБУ ДО ДДТ Ленинского района под руководством тренеров Олег и Марии Лахтиной.

Ребята смогли достойно выступить и, завоевав несколько золотых, серебряных и бронзовых наград, стали вторыми в общекомандном зачете.

Первые места заняли Максим Максименко, Владислав Клишин, Дарья Щебланова, Екатерина Редникова, Валерия Микерина, Артем Хоменко, Екатерина Молчанова и Андрей Рыбников.

Вторые места завоевали Матвей Хоменко и Арина Русинова.

Обладателем «бронзы» стал Ромиз Ниезов стал «бронзовым» призером.

Победители турнира получили возможность участия в чемпионате первенства России по кобудо.

Напомним, юные тагильские дзюдоисты — воспитанники САШ имени Михалины Лысовой завоевали награды на первенстве России, которое проходило в Суздале с 15 по 19 апреля.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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