Тагильские спортсмены привезли медали с соревнований по кобудо

Тагильские спортсмены привезли медали с соревнований по восточному боевому единоборству кобудо, которые проходили в Ижевске. Чемпионы теперь смогут принять участие в первенстве России.

В состязаниях приняли участие спортсмены со всей России, всего около 250 человек в различных дисциплинах и категориях, сообщает «Тагильский рабочий». Нижний Тагил на турнире представляли 12 учащихся, занимающихся по программе «Кабудо-каратэ-до» в МБУ ДО ДДТ Ленинского района под руководством тренеров Олег и Марии Лахтиной. Ребята смогли достойно выступить и, завоевав несколько золотых, серебряных и бронзовых наград, стали вторыми в общекомандном зачете. Первые места заняли Максим Максименко, Владислав Клишин, Дарья Щебланова, Екатерина Редникова, Валерия Микерина, Артем Хоменко, Екатерина Молчанова и Андрей Рыбников. Вторые места завоевали Матвей Хоменко и Арина Русинова. Обладателем «бронзы» стал Ромиз Ниезов стал «бронзовым» призером. Победители турнира получили возможность участия в чемпионате первенства России по кобудо. Напомним, юные тагильские дзюдоисты — воспитанники САШ имени Михалины Лысовой завоевали награды на первенстве России, которое проходило в Суздале с 15 по 19 апреля. Юные тагильские дзюдоисты завоевали награды на первенстве России

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