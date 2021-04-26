Виктор Онопко: «Краснодар» был агрессивнее «Рубина»

— Заслуженная победа команды Гончаренко. «Рубин» не был похож на себя, они очень зависимы от Кварацхелии, так еще и потеряли двух нападающих. В первом тайме казанцы вообще глухо оборонялись, даже не припомню ни одной атаки. «Краснодар» был агрессивнее, создавал классные моменты, да и мяч Ионов хороший забил, — приводит слова Онопко «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».