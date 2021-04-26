Виктор Онопко: «Краснодар» был агрессивнее «Рубина»

Виктор Онопко: «Краснодар» был агрессивнее «Рубина»
Виктор Онопко: «Краснодар» был агрессивнее «Рубина»
Сегодня, 19:05СпортФото: pxhere.com
Команда Виктора Гончаренко в 27-м туре чемпионата России в гостях обыграла казанский «Рубин» со счетом 1:0.

Экс-футболист сборной России Виктор Онопко поделился комментариями после прошедшей игры в Казани.

— Заслуженная победа команды Гончаренко. «Рубин» не был похож на себя, они очень зависимы от Кварацхелии, так еще и потеряли двух нападающих. В первом тайме казанцы вообще глухо оборонялись, даже не припомню ни одной атаки. «Краснодар» был агрессивнее, создавал классные моменты, да и мяч Ионов хороший забил, — приводит слова Онопко «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».

«Краснодар» поднялся на десятое место в таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» остался на четвертом, имея в активе 46 очков.

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