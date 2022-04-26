Главе федерации фехтования отказали в получении визы для поездки в Швейцарию

Руководитель Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов пожаловался на то, что Международная федерация фехтования (FIE) отказалась оформлять ему документы для оформления визы в Швейцарию.

Напомним, что 1 июня в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) должны пройти слушания по делу об отстранении российских фехтовальщиков от международных соревнований под эгидой FIE. Одним из представителей ФФР должен стать Мамедов, который пока не может получить визу для посещения Швейцарии. По словам самого функционера, он не понимает смысла таких действий со стороны FIE, которая подобным образом может лишь перенести процесс, затянув его. Заседание пройдет в связи с тем, что российской стороной была подана апелляция в CAS на решение об отстранении спортсменов, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на ТАСС.

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