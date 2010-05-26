Александру Радулову вручили золотую клюшку
26 мая 2010, 16:48СпортArtem
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Воспитанник тагильской школы хоккея Александр Радулов признан самым ценным игроком КХЛ.
В Москве вручили награды по итогам Чемпионата Континентальной хоккейной лиги минувшего сезона. Самым ценным игроком признан уроженец Нижнего Тагила, ныне выступающий за «Салават Юлаев» Александр Радулов. Ему вручили престижную награду – золотую клюшку. Кроме того, по результатам сезона нападающий Радулов вошёл в символическую сборную КХЛ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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