Два тагильчанина стали мастерами спорта
26 мая 2010, 16:45СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Два представителя спортивного клуба «Спутник» пловец Денис Окунев и тяжелоатлет Илья Зимарев пополнили ряды мастеров спорта.
Спортивное звание им присвоено Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики России, сообщает пресс-служба клуба.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей