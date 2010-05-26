Два тагильчанина стали мастерами спорта

Два тагильчанина стали мастерами спорта

Два представителя спортивного клуба «Спутник» пловец Денис Окунев и тяжелоатлет Илья Зимарев пополнили ряды мастеров спорта. Спортивное звание им присвоено Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики России, сообщает пресс-служба клуба. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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