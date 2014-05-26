Бессонная ночь для тагильчан: Россия – чемпион мира по хоккею!

Матч начинался агрессивно, никто не хотел уступать – провокации, удаления, борьба. Счет открыл Сергей Широков, которой с подачи Даниса Зарипова забросил шайбу в финские ворота, однако, вскоре счет сравнялся «раздевалке» - за три секунды до перерыва Ииро Пакаринен забросил шайбу.

Вскоре финны вышли в отрыв, но Александр Овечкин уже через минуту вывел российскую сборную вперед. Затем и Евгений Малкин нанес точный кистевой бросок в верхний угол ворот финской сборной – 3:2. Отрыв в два гола совершили Данис Зарипов и Виктор Тихонов. Последний, кстати, выполнил свой подтверждающий бросок за четыре минуты до конца матча.

Ни одного поражения в серии игр и – заслуженная победа! И это несмотря на отсутствие рядом с командой тренера, дисквалифицированного за ненадлежащее поведение в отношение тренера сборной Швеции. Сборная России по хоккею сделала невозможное и оправдала ожидания своих болельщиков!

Фото Alexander Demianchuk/Reuters