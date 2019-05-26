Многократный чемпион мира по боксу Мигель Котто посетит Екатеринбург
Уральские любители бокса и поклонники Котто смогут встретиться с ним в ближайшее время. Чемпион мирового уровня приедет в Екатеринбург для участия во Всемирном боксёрском форуме, сообщает «Областная газета».
Форум пройдёт в столице Свердловской области с 12 по 17 июня. Точные дата и время приезда Мигеля Котто пока что неизвестны, информация о визите многократного чемпиона мира появилась в Instagram-профиле организаторов мероприятия.
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Мигель Котто, многократный чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO, единственный из своих соотечественников, сумевший завоевать титулы в четырех весовых категориях! Любители бокса помнят его захватывающие поединки с такими великими бойцами, как Флойд Мэйвезер, Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Заб Джуда, Шейн Мосли. Многие из его противников говорили после боя, что Котто был самым тяжелым соперником за всю их карьеру. Несмотря на то, что Мигель ушёл из профессионального бокса в 2017 году, он до сих пор считается одним из лучших боксёров мира. Уже совсем скоро поклонники великого бойца смогут встретиться с ним на Всемирном боксёрском форуме, который пройдёт в Екатеринбурге с 12 по 17 июня.
Публикация от Всемирный боксерский форум (@globalboxingforum_ekb)
Котто является единственным боксёром-пуэрториканцем, который сумел завоевать титулы в четырёх весовых категориях. На боксёрском ринге он встречался с такими соперниками, как Флойд Мэйвезер, Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Заб Джуда, Шейн Мосли. В 2017 году боксёр завершил спортивную карьеру, но оставил за собой титул одного из лучших в мире.
Напомним, в рамках Форума его участники обсудят самые острые и спорные вопросы профессионального бокса: создание системы объединительных боёв, новых континентальных федераций, бизнес-платформы для промоутеров, решение проблем гендерного равенства среди спортсменов.