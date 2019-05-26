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Многократный чемпион мира по боксу Мигель Котто посетит Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Сообщение отправлено.
2019 05 26 22 08

Многократный чемпион мира по боксу Мигель Котто посетит Екатеринбург

Сегодня, 22:15СпортФото: instagram.com/globalboxingforum_ekb/
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