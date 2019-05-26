Многократный чемпион мира по боксу Мигель Котто посетит Екатеринбург

Форум пройдёт в столице Свердловской области с 12 по 17 июня. Точные дата и время приезда Мигеля Котто пока что неизвестны, информация о визите многократного чемпиона мира появилась в Instagram-профиле организаторов мероприятия.

Котто является единственным боксёром-пуэрториканцем, который сумел завоевать титулы в четырёх весовых категориях. На боксёрском ринге он встречался с такими соперниками, как Флойд Мэйвезер, Сауль Альварес, Мэнни Пакьяо, Заб Джуда, Шейн Мосли. В 2017 году боксёр завершил спортивную карьеру, но оставил за собой титул одного из лучших в мире.