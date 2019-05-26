Нижнетагильские баскетболисты завоевали золото на Всероссийской Спартакиаде

Соревнования проходили с 22 по 26 мая. В состав областной сборной вошли лучшие игроки из Екатеринбурга, Асбеста и Нижнего Тагила. Честь города и региона на всероссийских соревнованиях защищали пятеро воспитанников Нижнетагильской школы-интерната №2: Егор Втюрин, Вадим Брехов, Максим Дерюгин, Сергей Зяблов и Константин Любич.

На баскетбольном турнире собрались команды из восьми субъектов России. Первыми соперниками на площадке для уральской команды стали баскетболисты из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась со счётом 30:24. Во втором матче свердловская команда соревновалась с командой из Перьми и выиграла у ней со счётом 29:25. По итогам Спартакиады команда Свердловской области заняла первое место на пьедестале почёта и привезла на малую Родину золотые медали.

Под эгидой Специальной Олимпиады занимаются спортом особые дети и молодые люди, имеющие особенности в развитии интеллекта. Это самая крупная Всемирная программа, которая даёт возможность тренироваться и принимать участие в соревнованиях более чем 5,1 млн атлетов из 174 стран мира. На территории России сегодня работает около 60 отделений специальной Олимпиады. В Свердловской области эта программа реализуется с 2001 года, действует 39 отделений.