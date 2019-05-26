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Нижнетагильские баскетболисты завоевали золото на Всероссийской Спартакиаде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Нижнетагильские баскетболисты завоевали золото на Всероссийской Спартакиаде

Сегодня, 12:23СпортФото: Специальный Олимпийский комитет Свердловской области
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