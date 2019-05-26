Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира

Первыми счёт открыли российские хоккеисты — на 13-й минуте шайбу в ворота чехам забросил Михаил Григоренко. Через 40 секунд чешская сборная сравняла счёт, а в конце 18-й минуты вырвалась вперёд. Вторую шайбу забросил Артём Анисимов на 20-й минуте матча. Основное время закончилось ничьёй и команды приступили к серии послематчевых буллитов. В них отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев, чехи не смогли поразить ворота российской сборной.

Сборная России по хоккею в пятый раз занимает третье место на чемпионате мира, а если учитывать победы СССР, то это будет десятый раз в истории отечественного хоккея.