Сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира
Сегодня, 21:51СпортФото: russian.rt.com
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В борьбе за третье место на чемпионате мира по хоккею российская сборная обыграла в финальном матче сборную Чехии и обеспечила себе бронзовые медали турнира. Победа досталась российским хоккеистам после серии буллитов, сообщает Russia Today.
Первыми счёт открыли российские хоккеисты — на 13-й минуте шайбу в ворота чехам забросил Михаил Григоренко. Через 40 секунд чешская сборная сравняла счёт, а в конце 18-й минуты вырвалась вперёд. Вторую шайбу забросил Артём Анисимов на 20-й минуте матча. Основное время закончилось ничьёй и команды приступили к серии послематчевых буллитов. В них отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев, чехи не смогли поразить ворота российской сборной.
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Сборная России по хоккею в пятый раз занимает третье место на чемпионате мира, а если учитывать победы СССР, то это будет десятый раз в истории отечественного хоккея.
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