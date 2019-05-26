Забег на трамплин в Чайковском выиграла тагильчанка Любовь Новгородцева

Сложность забега на трамплин заключается в том, что участники преодолевают дистанцию с 45-градусным уклоном. Длина трассы — 400 метров. Любовь Новгородцева преодолела её за 4 минуты 49 секунд. Ближайшая соперница — бегунья из Тольятти Анастасия Козина — пришла к финишу позже на 16 секунд. Третье место заняла Зульфия Гайнанова из Уфы.