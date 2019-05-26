Забег на трамплин в Чайковском выиграла тагильчанка Любовь Новгородцева
Сегодня, 11:05СпортФото: Евгений Вотинцев, Skijumping.ru
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Спортсменка из Нижнего Тагила Любовь Новгородцева победила в экстремальном забеге на трамплин. Состязание проходило в субботу, 25 мая, в комплексе «Снежинка» города Чайковский Пермского края.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сложность забега на трамплин заключается в том, что участники преодолевают дистанцию с 45-градусным уклоном. Длина трассы — 400 метров. Любовь Новгородцева преодолела её за 4 минуты 49 секунд. Ближайшая соперница — бегунья из Тольятти Анастасия Козина — пришла к финишу позже на 16 секунд. Третье место заняла Зульфия Гайнанова из Уфы.
Среди мужчин лидером оказался Андрей Шкляев из Удмуртской республики, второе место занял свердловчанин Иван Кузнецов из Первоуральска. Третьим стал пермяк Данил Пономарёв.
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Это уже четвёртый по счёту забег, проходящий в Пермском крае. Впервые мероприятие начали проводить в 2016 году. В 2018 году экстремальное состязание впервые состоялось в Нижнем Тагиле.
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