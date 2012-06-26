На «Белой» спортсмены разыграли Кубок Нижнего Тагила по даунхиллу
Открытый Кубок Нижнего Тагила по маунтинбайку в дисциплине даунхилл прошел 23 июня на территории горнолыжного комплекса «Белая». Как сообщает Оthersport, раскатывать знаменитую лесную трассу собрались около 25 спортсменов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Чусового.
Несмотря нанезначительное количество участников, борьба на трассе за призовые местаразвернулась нешуточная. Спортсмены финишировали тесно друг к другу - всерешали доли секунды.
Результатыоткрытого кубка Нижнего Тагила по даунхиллу:
Девушки:
1 1 Любченко Оксана Екатеринбург 5:31:36 5:31:78 Disco 1992
Юниоры:
1 14 Браун Валентин Нижний Тагил Bombers 4:30:99 1995
4 12 Полетило Александр Екатеринбург 4:37:10 4:48:58 ЕКБ-Racing team 1996
3 13 Ищенко Александр Екатеринбург 5:19:17 5:08:59 Уктус-Team 1995
2 11 Сухоносов Дмитрий Нижний Тагил 6:21:34 6:10:25 1997
Элита:
1 42 Ушков Александр Екатеринбург 4:39:48 4:16:82 Sortyaga saciety 1991
2 53 Смирнов Павел Нижний Тагил 4:40:64 4:19:40 Racing NT 1985
3 41 Мамаев Александр Екатеринбург 4:28:62 4:21:20 1988
4 50 Решетников Кирилл Екатеринбург 4:48:16 4:38:47 Фарш 1987
5 58 Миллер Жан Нижний тагил 4:55:50 4:38:48 Bombers 1993
6 43 Глебов Валерий Екатеринбург 5:01:73 4:49:21 УКТУС-ТЕАМ 1989
7 52 Нечеухин Дмитрий Екатеринбург 5:00:24 4:54:59 Флюс-Team 1985
8 54 Сафонов Дмитрий Нижний тагил 5:23:15 4:58:58 Racing Tagil 1986
9 49 Сурнин Алексей Екатеринбург 5:28:02 4:59:34 Cortyaga team 1990
10 46 Герасимов Иван Екатеринбург 5:28:54 5:08:35 1985
11 48 Стариченко Николай Чусовой н/ф 5:19:90 Bikeexperience 1989
12 45 Муташев Дмитрий Екатеринбург 5:28:82 5:21:24 1990
13 51 Тяжкин Никита Екатеринбург 5:56:78 5:32:78 1988
14 47 Шайдуров Кирилл Екатеринбург н/ф 5:43:29 Multi-Team 1992
15 56 Марков Александр Нижний тагил 5:25:14 5:49:39 Bombers 1990
16 44 Пауц Данил Нижний тагил н/ф 5:49:92 КГБ 1993
17 57 Речкин Кирилл Екатеринбург 6:05:30 6:02:27 1990
18 55 Пешков Александр Нижний тагил 7:19:13 6:52:12 Bombers 1987
Минувшие соревнования еще раз показали, что «Белая»остается одним из ключевых мест, вокруг которого продолжает развиватьсяуральский даунхилл - зрелищная велосипедная дисциплина, давно метящая волимпийские игры, ну а на сегодняшний день - просто удивительно популярная повсему миру. Скоростной спуск как самостоятельная соревновательная велосипеднаядисциплина стремительно развивается на Урале вот уже несколько лет.