На «Белой» спортсмены разыграли Кубок Нижнего Тагила по даунхиллу

Минувшие соревнования еще раз показали, что «Белая»остается одним из ключевых мест, вокруг которого продолжает развиватьсяуральский даунхилл - зрелищная велосипедная дисциплина, давно метящая волимпийские игры, ну а на сегодняшний день - просто удивительно популярная повсему миру. Скоростной спуск как самостоятельная соревновательная велосипеднаядисциплина стремительно развивается на Урале вот уже несколько лет.