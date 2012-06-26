Несколько дней осталось до грандиозной гонки Кросс-кантри в Нижнем Тагиле
26 июня 2012, 17:45Спорт
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В эту субботу, 30 июня, пройдет большая гонка кросс-кантри Мала-Хит, в которой будут соревноваться представители велоспорта из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Шадринска и Кушвы. Организаторами выступил тагильский вело-клуб, которые рассказывают, чтог в гонках может принять участие любой человек, имеющий велосипед.
Трасса проходит в окрестностях горы Голый Камень (недалекоот лыжной базы «Спартак»). Таким образом, совсем скоро пройдет маунтинбайк,полный спусков, подъемов и прочих горных «трудностей».
Всех желающих принять участие ждут 30 июня в 11 утранапротив базы «Спартак». Гонщикам необходимо запастись шлемом, а для зрителейпроведут лотерею. Информацию о регистрации и самом мероприятии можно посмотреть на страничке встречи Вконтакте.
Фото с первого этапа соревнований Мала-Хит.
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