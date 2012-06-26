Несколько дней осталось до грандиозной гонки Кросс-кантри в Нижнем Тагиле

Трасса проходит в окрестностях горы Голый Камень (недалекоот лыжной базы «Спартак»). Таким образом, совсем скоро пройдет маунтинбайк,полный спусков, подъемов и прочих горных «трудностей».

Всех желающих принять участие ждут 30 июня в 11 утранапротив базы «Спартак». Гонщикам необходимо запастись шлемом, а для зрителейпроведут лотерею. Информацию о регистрации и самом мероприятии можно посмотреть на страничке встречи Вконтакте.