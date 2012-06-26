Сразу два турнира по пляжному волейболу пройдут в Нижнем Тагиле в ближайшие три недели
26 июня 2012, 17:34Спорт
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Первый из них продет на набережной Тагильского пруда уже в эти выходные, 30 июня. Он будет приурочен ко Дню молодежи.
Второй же, открытый турнир по пляжному волейболу, состоится 14 и 15 июля и будет посвящен другому масштабному празднику – Дню металлурга. Соревнования будут проходить на спортивной площадке «Локомотив» по улице Красногвардейской, 1а, (на набережной Нижнетагильского пруда).
Как рассказали в отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила, в первый день турнира будут бороться женские и смешанные команды, во второй – мужские. В соревнованиях примут участие команды коллективов физкультуры, спортивных клубов, образовательных учреждений Нижнего Тагила, Пригородного района и городов Свердловской области. В состав команд войдут мужчины и женщины старше 1995 года рождения.
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