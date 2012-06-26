Сразу два турнира по пляжному волейболу пройдут в Нижнем Тагиле в ближайшие три недели

Второй же, открытый турнир по пляжному волейболу, состоится 14 и 15 июля и будет посвящен другому масштабному празднику – Дню металлурга. Соревнования будут проходить на спортивной площадке «Локомотив» по улице Красногвардейской, 1а, (на набережной Нижнетагильского пруда).

Как рассказали в отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила, в первый день турнира будут бороться женские и смешанные команды, во второй – мужские. В соревнованиях примут участие команды коллективов физкультуры, спортивных клубов, образовательных учреждений Нижнего Тагила, Пригородного района и городов Свердловской области. В состав команд войдут мужчины и женщины старше 1995 года рождения.