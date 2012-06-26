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Тагильчанка установила новый рекорд России на Чемпионате мира по водным видам спорта (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка установила новый рекорд России на Чемпионате мира по водным видам спорта (ФОТО)

26 июня 2012, 12:09Спорт
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