Тагильчанка установила новый рекорд России на Чемпионате мира по водным видам спорта (ФОТО)

Помимо этого она стала пятой на дистанции 50 метров на спине, а также заняла 4 место на дистанции 400 м комплексным плаванием с результатом 5.34.00. В отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила уточняют, что Чемпионат мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» прошел с 11 по 16 июня в Италии.