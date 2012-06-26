Тагильчанка установила новый рекорд России на Чемпионате мира по водным видам спорта (ФОТО)
26 июня 2012, 12:09Спорт
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Тагильская спортсменка Жанна Рачинская стала пятой на дистанции 200 метров на спине с результатом 2.32.01, при этом установив новый рекорд России.
Помимо этого она стала пятой на дистанции 50 метров на спине, а также заняла 4 место на дистанции 400 м комплексным плаванием с результатом 5.34.00. В отделе по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила уточняют, что Чемпионат мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» прошел с 11 по 16 июня в Италии.
Фото предоставлено отделом по физической культуре, спорту и туризму Администрации Нижнего Тагила.
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