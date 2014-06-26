С завтрашнего дня стартует этап Кубка России по даунхиллу
26 июня 2014, 12:55Спорт
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Один из самых экстремальных видов спорта, о котором тагильчане знают не понаслышке, - даунхилл. В настоящее время завершается подготовка к открытию соревнований - II этапа Кубка России.
Соревнования такого уровня проводятся не в первый раз: в 2011 году гора Белая принимала Чемпионат России, а в 2013 году на ее склонах выявились лучшие спортсмены России в Финале открытого Кубка Свердловской области.
Завтра всех любителей данного вида спорта ждут на горе Белая. В 14:00 начнется регистрация участников. Затем - осмотр трассы и официальная тренировка.
Учитывая погодные условия, состояние трассы и свои силы, участники будут морально готовиться к заезду. Крутые спуски, сложнейшие препятствия, извилистая трасса - всё это только для самых отважных маунтинбайкеров.
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