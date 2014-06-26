Свердловская область будет претендовать на проведение чемпионата Европы по настольному теннису в 2015 году

Это очень серьезный уровень соревнований, в которых примет участие более пятисот человек, одновременно должны будут работать два зала – основной и тренировочный на 25 и 12 столов. Только международных судей будет более 130 человек, всех их желательно разместить в одной гостинице уровня не менее трех звезд. Организаторы также выдвигают высокие требования к размещению болельщиков, телетрансляциям и вопросам безопасности. В чемпионате примут участие теннисисты из 50 стран. Хочется оценить ваши возможности сказал, открывая встречу, Игорь Левитин.

Чемпионат Европы по настольному теннису должен пройти 24 сентября—05 октября 2015 года. Главной площадкой для проведения чемпионата Европы должна стать новая крытая футбольная арена «Уралмаш» на Фестивальной в Екатеринбурге. Игорь Левитин и Евгений Куйвашев смогли оценить возможности арены прямо на месте, обсудили вопросы размещения болельщиков, безопасности и т.д.

О том, что мы можем претендовать на проведение чемпионата, я узнал две недели назад, вы сами видите, уже была сделана большая работа к этому, и главное уже сейчас по многим параметрам мы можем принять соревнования такого уровня. К 2015 году все будет готово заявил Евгений Куйвашев.

Оформляйте заявку, делайте презентацию, красивый ролик. Готов помочь по всем организационным вопросам, в том числе в оформлении ее в Европейской Федерации настольного тенниса заявил Игорь Левитин.

Заявка на право проведения Чемпионата Европы по настольному теннису 2015 года будет рассмотрена на Конгрессе европейского Союза настольного тенниса (ETTU) в сентябре-октябре 2014 года в Лиссабоне. На проведение чемпионата Европы по теннису претендует еще две страны – Венгрия и Испания.

Рабочую группу по подготовке заявки возглавил министр Рапопорт.

Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев на встрече в формате «один на один» обсудил с Игорем Левитиным выполнение планов к чемпионату мира по футболу и развитие дорожной инфраструктуры Свердловской области.

В соответствии с Вашим поручением подготовлены материалы по строительству важнейших объектов. Один из наиболее крупных, над которым мы уже начали работу, – это строительство первого, второго и третьего комплексов объездной дороги вокруг Екатеринбурга отметил глава региона.

Так, завершены работы по первому пусковому комплексу. В этом году регион выходит на строительство второго комплекса, протяженностью 11 километров.

По третьему комплексу мы объявили торги на строительство. Сроки завершения работ составляют 2,5 года, а расчет будет производиться в течение пяти лет. Сейчас мы готовим документацию на третий комплекс, который замкнет кольцо, и Екатеринбург будет обеспечен кольцевым движением. По расчетам, это позволит на 30 процентов сократить загруженность дорог в городе пояснил Евгений Куйвашев.

Игорь Левитин отметил, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы все мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры Екатеринбурга были закончены к Чемпионату мира по футболу 2018 года.