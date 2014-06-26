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Свердловская область будет претендовать на проведение чемпионата Европы по настольному теннису в 2015 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область будет претендовать на проведение чемпионата Европы по настольному теннису в 2015 году

26 июня 2014, 14:40СпортCorey
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