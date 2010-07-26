Тагильчанка выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике
26 июля 2010, 16:43СпортIrinaKoshp
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Сегодня в испанской Барселоне начался 20-й чемпионат Европы по легкой атлетике.
В составе сборной России выступит сильнейшая тагильская бегунья представительница спортивного клуба «Спутник» чемпионка мира-2010 Мария Савинова. Как рассказали нам в пресс-службе СК «Спутник», тагильчанка выйдет на старт своей коронной дистанции 800 метров, финал которой состоится 31 июля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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