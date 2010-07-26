Тагильчанка выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике

В составе сборной России выступит сильнейшая тагильская бегунья представительница спортивного клуба «Спутник» чемпионка мира-2010 Мария Савинова. Как рассказали нам в пресс-службе СК «Спутник», тагильчанка выйдет на старт своей коронной дистанции 800 метров, финал которой состоится 31 июля.