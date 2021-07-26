Екатеринбургский гимнаст завоевал первое с 1996 года золото на Олимпиаде в Токио

Екатеринбургский гимнаст завоевал первое с 1996 года золото на Олимпиаде в Токио
Екатеринбургский гимнаст завоевал первое с 1996 года золото на Олимпиаде в Токио
Сегодня, 19:18СпортФото: 1mediainvest.ru
Золото в дисциплине «Командное многоборье» на Олимпийских играх, проходящих в Токио, завоевала российская команда по спортивной гимнастике. В нее входит житель Екатеринбурга Давид Белявский.

Также в одной с ним команде выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин. Результаты, которые были выложены на официальном сайте игр, гласят, что гимнасты из России получили 262,5 очка. Таким образом, они обогнали спортсменов из Японии (второе место) и Китая (третье место).

Отмечается, что данная олимпийская золотая медаль за спортивную гимнастику — первая с 1996 года.

Можно выдохнуть после окончания заключительного снаряда. Не тяжело было делать первым из команды опорный прыжок,рассказал Белявский ТК «Матч ТВ».

Напомним, 25 июля стало известно, что Виталина Бацарашкина в финале по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в копилку сборной России принесла первую золотую медаль.

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