Екатеринбургский гимнаст завоевал первое с 1996 года золото на Олимпиаде в Токио

Также в одной с ним команде выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин. Результаты, которые были выложены на официальном сайте игр, гласят, что гимнасты из России получили 262,5 очка. Таким образом, они обогнали спортсменов из Японии (второе место) и Китая (третье место).
Отмечается, что данная олимпийская золотая медаль за спортивную гимнастику — первая с 1996 года.
Можно выдохнуть после окончания заключительного снаряда. Не тяжело было делать первым из команды опорный прыжок,рассказал Белявский ТК «Матч ТВ».
Напомним, 25 июля стало известно, что Виталина Бацарашкина в финале по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в копилку сборной России принесла первую золотую медаль.