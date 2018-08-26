Президент екатеринбургского ФК «Урал» хочет подписать контракт с Месси

Футбольный клуб «Урал» до закрытия трансферного окна, которое произойдет через неделю, планирует приобрести в свой состав Павла Погребняка. 34-летний форвард сейчас находится в Италии, где выступал за клуб «Тосно», прекративший существование, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Кроме Погребняка менеджеры «Урала» не планируют больше покупок других футболистов. Исключение президент екатеринбургского клуба готов сделать только для Лионеля Месси.