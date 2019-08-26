Тагильчане стали победителями первенства России по гребному слалому среди юниоров
Сегодня, 11:47СпортФото: pixabay.com
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С 21 по 25 августа в Новгородской области прошло первенство России по гребному слалому среди юниоров в возрасте до 19 лет, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
На соревнованиях хороший результат показали тагильчане. Александр Харламцев стал абсолютным победителем. Спортсмен показал лучший результат в личной гонке среди каноэ-одиночек и в командной гонке.
Серебряным призером в соревнованиях на байдарке стал Никита Мартынов.
Бронзовые медали среди каноэ-двоек завоевали Ростислав Ронжин и Вячеслав Горшков.
В командной гонке тагильчане заняли третье место.
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