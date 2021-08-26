В «Наполи» заявили, что «Зенит» не делал предложение по трансферу Инсинье

В «Наполи» заявили, что «Зенит» не делал предложение по трансферу Инсинье
В «Наполи» заявили, что «Зенит» не делал предложение по трансферу Инсинье
Сегодня, 17:31СпортФото: pxhere.com
Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что «Зенит» не делал предложение клубу о трансфере полузащитника команды Лоренцо Инсинье.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов был купить итальянца за 30 миллионов евро, а сам футболист отказался от зарплаты в 8 млн за год.

«Зенит» предложил 30 млн евро за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая. Мы не получали официального предложения от «Зенита», из России интереса не было», - приводит слова Джинтоли "Советский спорт", ссылаясь на Sport24.

Действующее соглашение итальянца рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 48 миллионов евро.

Напомним, что Инсинье является воспитанником «Наполи». Всего он сыграл за команду 397 матчей, забил 109 голов и отдал 85 результативных передач. В составе неаполитанского клуба нападающий дважды побеждал в Кубке Италии.

За сборную Италии дебютировал в сентябре 2012 года. С тех пор провел за национальную команду 47 встреч, отличившись десятью забитыми мячами. На прошедшем Евро-2020 «Скуадра адзурра» вместе с Лоренцо одержала победу, в финале переиграв Англию.

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