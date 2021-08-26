В «Наполи» заявили, что «Зенит» не делал предложение по трансферу Инсинье

«Зенит» предложил 30 млн евро за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая. Мы не получали официального предложения от «Зенита», из России интереса не было», - приводит слова Джинтоли "Советский спорт", ссылаясь на Sport24.