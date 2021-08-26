Владимир Путин и Евгений Куйвашев поздравили с «золотом» спортсмена из Екатеринбурга

Владимир Путин и Евгений Куйвашев поздравили с «золотом» спортсмена из Екатеринбурга
Владимир Путин и Евгений Куйвашев поздравили с «золотом» спортсмена из Екатеринбурга
Сегодня, 15:58СпортФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили спортсмена Михаила Асташова из Екатеринбурга с золотой медалью на Паралимпийских играх в Токио.

Владимир Путин отметил, что в гонке спортсмену не было равных.

Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать,указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что победа в данной дисциплине является выдающимся достижением.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что это первая в истории России золотая награда в данной категории.

Вы не представляете, сколько он вложил в эту победу, сколько тренировался, сколько трудностей, начиная с самого раннего детства, преодолел, написал Куйвашев в своем Instagram.

Глава региона выразил сожаления, что российский гимн услышать спортсмену не удалось, как и поднять флаг страны. Однако он заверил, что флаг Михаилу будет вручен прямо в аэропорту, когда он вернется домой.

Напомним, Михаил Асташов из Екатеринбурга стал победителем в индивидуальной гонке на 3 тысяч метров в классе С1 на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен также установил мировой рекорд в 3 минуты 35,954 секунды.

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