Владимир Путин и Евгений Куйвашев поздравили с «золотом» спортсмена из Екатеринбурга

Владимир Путин отметил, что в гонке спортсмену не было равных.
Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать,указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что победа в данной дисциплине является выдающимся достижением.
Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что это первая в истории России золотая награда в данной категории.
Вы не представляете, сколько он вложил в эту победу, сколько тренировался, сколько трудностей, начиная с самого раннего детства, преодолел, написал Куйвашев в своем Instagram.
Глава региона выразил сожаления, что российский гимн услышать спортсмену не удалось, как и поднять флаг страны. Однако он заверил, что флаг Михаилу будет вручен прямо в аэропорту, когда он вернется домой.
Напомним, Михаил Асташов из Екатеринбурга стал победителем в индивидуальной гонке на 3 тысяч метров в классе С1 на Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен также установил мировой рекорд в 3 минуты 35,954 секунды.