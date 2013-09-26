Баскетбольная команда «Старый соболь» готовится к открытию нового игрового сезона. Первая игра будет с омичами

В предстоящем сезоне 2013/2014 г. в розыгрыше XIII Кубка России по баскетболу среди мужских команд, который проходит под эгидой РФБ, примут участие 48 команд Молодежного чемпионата, Высшей Лиги, Суперлиги и Единой Лиги ВТБ.

40 команд начнут борьбу за выход в основную сетку турнира. В первом отборочном этапе, который пройдет в начале октября в семи разных городах, участие примут 27 команд Молодежного чемпионата и Высшей Лиги, разделенные на 7 групп. Сильнейшие команды каждой группы и лучшие 4 команды, занявшие 2 места в своих группах, выходят во второй отборочный этап.