Баскетбольная команда «Старый соболь» готовится к открытию нового игрового сезона. Первая игра будет с омичами
Накануне команда прошла лицензирование РФБ к участию в Чемпионате и Кубке России и решением Департамента РФБ по организации и проведению соревнований Баскетбольному клубу «Старый соболь» доверено право проведения первого отборочного этапа XIII Кубка России.
В предстоящем сезоне 2013/2014 г. в розыгрыше XIII Кубка России по баскетболу среди мужских команд, который проходит под эгидой РФБ, примут участие 48 команд Молодежного чемпионата, Высшей Лиги, Суперлиги и Единой Лиги ВТБ.
40 команд начнут борьбу за выход в основную сетку турнира. В первом отборочном этапе, который пройдет в начале октября в семи разных городах, участие примут 27 команд Молодежного чемпионата и Высшей Лиги, разделенные на 7 групп. Сильнейшие команды каждой группы и лучшие 4 команды, занявшие 2 места в своих группах, выходят во второй отборочный этап.
Игры группы «В» пройдут в Нижнем Тагиле в спортивном зале «Старый соболь» с 04 по 06 октября 2013 года.
Состав участников:
Расписание игр:
04 октября 2013 г.
05 октября 2013 г.
06 октября 2013 г.
Фото: «Тагильский рабочий».
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