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Тагильские парашютисты «Авиатора» взяли высокое место на международных соревнованиях (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские парашютисты «Авиатора» взяли высокое место на международных соревнованиях (ФОТО)

26 сентября 2013, 11:15Спорт
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