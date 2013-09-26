Тагильские парашютисты «Авиатора» взяли высокое место на международных соревнованиях (ФОТО)
26 сентября 2013, 11:15Спорт
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Накануне в родной Нижний Тагил вернулась команда «Центра авиационных видов спорта «Авиатор», которая приняла участие в первых в современной России международных соревнования по парашютно-атлетическому многоборью.
Как рассказывают в Управлении по развитию ФКС и МП, впервые за долгие годы удалось собрать на одном соревновании парашютистов-атлетов из стран Европы и СНГ: Австрии, Украины, Казахстана и России.
Всего в программе мероприятий было 4 дисциплины, среди которых прыжки на точность приземления, групповые прыжки, легкоатлетический кросс и плавание. Наши спортсмены заняли пятое место среди сборных команд стран-участниц. В составе команды выступали Топорков Илья, Вязёнов Иван, Смольников Евгений и Ярошинский Даниил.
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