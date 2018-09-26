Пловчиха из Нижнего Тагила Дарья Устинова будет тренироваться в Америке

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Спортсменка сменила тренера, теперь она будет тренироваться у американца Дэвида Сало.
Сюжеты: Нижний Тагил
20-летняя тагильчанка специализируется на плавании на спине. Она является призером нескольких чемпионатов мира. На Олимпийских играх 2016 года девушка заняла четвёртое место на дистанции 200 метров.
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Кроме того, Дарья установила несколько мировых рекордов среди юниоров, однако на взрослом уровне ей пока не удается добиться серьезных результатов, именно поэтому девушка решила полностью изменить процесс тренировок и уехала в США, сообщает «Тагил-ТВ».
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