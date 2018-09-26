Пловчиха из Нижнего Тагила Дарья Устинова будет тренироваться в Америке

20-летняя тагильчанка специализируется на плавании на спине. Она является призером нескольких чемпионатов мира. На Олимпийских играх 2016 года девушка заняла четвёртое место на дистанции 200 метров.

Кроме того, Дарья установила несколько мировых рекордов среди юниоров, однако на взрослом уровне ей пока не удается добиться серьезных результатов, именно поэтому девушка решила полностью изменить процесс тренировок и уехала в США, сообщает «Тагил-ТВ».