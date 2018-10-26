Азат Салихов выбран председателем набсовета Федерации бокса Свердловской области
Сегодня, 13:34СпортФото: Официальный сайт администрации губернатора Свердловской области
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Вице-губернатор Азат Салихов стал председателем наблюдательного совета Федерации бокса Свердловской области.
Руководитель Федерации бокса на Среднем Урале олимпийский чемпион Егор Мехонцев заявил, что Салихов является сильным лидером, именно такие нужны, чтобы «Федерация работала более эффективно».
В 2019 году планируется строительство Центров бокса в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице. Правительство Свердловской области займется обеспечением создания и организации работы центров, а Федерация – оснащением инвентарём. Соглашения будет подписано на три года.
Около 10 тысяч свердловчан занимаются боксом, 3,5 тысячи из них – дети и подростки, информирует ОТВ.
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