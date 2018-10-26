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Азат Салихов выбран председателем набсовета Федерации бокса Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Азат Салихов выбран председателем набсовета Федерации бокса Свердловской области

Сегодня, 13:34СпортФото: Официальный сайт администрации губернатора Свердловской области
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