17-летний житель Нижнего Тагила занял второе место среди юниоров на первенстве России по тхэквондо, пишет «Тагильский рабочий».

Соревнования проходят в городе Нальчик. Тагильчанина по итогам соревнования включат в состав юниорской сборной России. Напомним, воспитанники школы олимпийского резерва «Юпитер» из Нижнего Тагила завоевали шесть медалей на региональном первенстве по тхэквондо. Тагильские тхэквондисты стали победителями на первенстве Свердловской области

Related news: Тагильские тхэквондисты стали победителями на первенстве Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter