Спортивная площадка за 27 миллионов появится возле школы № 9 в Нижнем Тагиле

Спортивная площадка с футбольным полем, полосой препятствий, площадками для игры в волейбол и баскетбол, а также местом для сдачи нормативов ГТО появится около школы № 9 в Нижнем Тагиле.

На данный момент мэрия города ищет подрядчика для выполнения работ. Техзадание гласит, что территория площадки будет огорожена металлическим двухметровым забором, также появятся камеры видеонаблюдения и будет переделана система электроснабжения. Новое футбольное поле, длина которого составит 45 метров, а ширина — 30 метров, будет покрыто искусственной травой. Также будет организовано место для прыжков в длину и волейбольно-баскетбольная площадка. Отмечается, что для строительства подрядчик вырубит деревья и кустарники. На это предусмотрено 95,9 тысячи рублей. Итоги тендера будут подведены 10 ноября, поэтому заявки принимаются до 9 ноября. Планируется, что максимальная цена договора может составить 26,8 миллиона рублей. Окончание строительства запланировано на 1 июля 2022 года. Напомним, 17 октября универсальная спортплощадка открылась на территории школы № 13 в Нижнем Тагиле. Новый спорткомплекс в поселке Северный имеет футбольное поле, беговые дорожки, полосу препятствий, спортивные снаряды для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Универсальная спортплощадка открыта на территории школы № 13 в Нижнем Тагиле

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