Владислав Пинаев стал лучшим пловцом среди чиновников Свердловской области
Сегодня, 12:37СпортФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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24 ноября в Нижнем Тагиле состоялась ХХII Спартакиада по плаванию, в которой соревновались сотрудники администраций муниципальных образований. Победителем турнира стал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 ноября в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле в 10:30 состоялся турнир по плаванию областной спартакиады. В нем приняли участие чиновники из Артемовского, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуфимска и Нижнего Тагила.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев победил с результатом 27,75 сек на дистанции в 50 метров. Вторым стал Евгений Кайзер из Артемовского, третье место досталось тагильчанину Владимиру Киму.
Среди женщин победу одержала Ирина Еремеева, второе место взяла Елена Смышляева. Обе победительницы представили Нижний Тагил.
Команда Нижнего Тагила в смешанной эстафете сборных муниципальных образований также одержала победу. Вице-чемпионами стали чиновники из Артемовского, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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