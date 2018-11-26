Владислав Пинаев стал лучшим пловцом среди чиновников Свердловской области

24 ноября в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле в 10:30 состоялся турнир по плаванию областной спартакиады. В нем приняли участие чиновники из Артемовского, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуфимска и Нижнего Тагила.