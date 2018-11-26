Юные гимнастки из Нижнего Тагила одержали победу на всероссийских соревнованиях

С 20 по 24 ноября в Иваново состоялись всероссийские соревнования «Краса Руси» и «Березка», в которых приняли участие воспитанницы школы олимпийского резерва №3 из Нижнего Тагила.

В индивидуальной программе золотую медаль выиграла Аделина Низамутдинова из Нижнего Тагила, специальными призами были отмечены тагильские спортсменки Елизавета Зараменских, Милана Бушина и Олеся Вернигор.