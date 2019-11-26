Тагильские моржи заняли первое место на областном чемпионате
Сегодня, 13:15СпортФото: Наталья Шитова
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На областном чемпионате по зимнему плаванию спортсмены клуба моржей из Нижнего Тагила заняли первое место среди непрофессионалов в эстафете 4×25 метров, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из разных регионов России. Чемпионат проходил в Екатеринбурге на озере Шарташ. Моржам нужно было преодолеть разные дистанции — от 25 до 1000 метров. Нижний Тагил представляли 12 спортсменов в возрасте от 30 до 70 лет.
После заплыва среди льдов чувствуешь заряд бодрости!поделилась член нижнетагильского клуба моржей Наталья Шитова.
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