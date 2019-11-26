Тагильские моржи заняли первое место на областном чемпионате

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из разных регионов России. Чемпионат проходил в Екатеринбурге на озере Шарташ. Моржам нужно было преодолеть разные дистанции — от 25 до 1000 метров. Нижний Тагил представляли 12 спортсменов в возрасте от 30 до 70 лет.