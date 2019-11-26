WADA предложила отстранить Россию от международных соревнований на четыре года
Сегодня, 09:12СпортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Российское антидопинговое агентство предоставило WADA некорректную копию базы данных о допинг-пробах спортсменов. В связи с этим будет решаться вопрос об отстранении российских сборных от участия в международных соревнованиях, пишет ТАСС.
Обман был обнаружен, когда агентство сравнило данные за 2015 с базой за 2018 год. Часть данных о спортсменах отсутствовала в новой версии. Это порядка 298 человек, все они теперь подозреваются в употреблении допинга.
Если исполком WADA примет рекомендации комитета по соответствию, то Россию отстранят на четыре года. Спортсменам могут запретить выступать под российским флагом. Кроме того, России придется оплатить все расходы на проведение экспертиз и расследования, а также штраф в размере 100 тысяч долларов. Также Российское антидопинговое агентство лишат статуса.
Окончательное решение будет принято 9 декабря на заседании исполкома WADA в Париже.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей