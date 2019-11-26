WADA предложила отстранить Россию от международных соревнований на четыре года

Обман был обнаружен, когда агентство сравнило данные за 2015 с базой за 2018 год. Часть данных о спортсменах отсутствовала в новой версии. Это порядка 298 человек, все они теперь подозреваются в употреблении допинга.

Если исполком WADA примет рекомендации комитета по соответствию, то Россию отстранят на четыре года. Спортсменам могут запретить выступать под российским флагом. Кроме того, России придется оплатить все расходы на проведение экспертиз и расследования, а также штраф в размере 100 тысяч долларов. Также Российское антидопинговое агентство лишат статуса.