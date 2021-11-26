Популярный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил шансы подопечных Валерия Карпина выйти в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Для этого сборной предстоит выиграть два стыковых матча с европейскими сборными.
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат», по словам Губерниева, сборной будет тяжело с любым соперником, даже с Македонией. Комментатор оценивает шансы на успех 80 на 20 в пользу соперников, однако шансы остаются в любом случае.
Отметим, что 26 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей, по результатам которой сборная России узнает своего первого соперника по мини-турниру.