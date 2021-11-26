Реднапп заявил, что Рангнику не стоит покидать «Локомотив»

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт», британский специалист не видит смысла в уходе немца в английский клуб, поскольку он рассматривается «красными дьяволами» лишь в качестве временного варианта на пост наставника. Он считает, что Рангник может рассчитывать только на шесть месяцев работы в клубе, а затем «МЮ» подпишет контракт либо с Маурисио Почеттино, либо с Бренданом Роджерсом. По этой причине Реднапп считает, что Рангнику стоит остаться в «Локомотиве».