Реднапп заявил, что Рангнику не стоит покидать «Локомотив»

Реднапп заявил, что Рангнику не стоит покидать «Локомотив»

Реднапп заявил, что Рангнику не стоит покидать «Локомотив»

Сегодня, 18:24
Спорт
Фото: pixabay.com
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал появившуюся информацию о том, что Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт», британский специалист не видит смысла в уходе немца в английский клуб, поскольку он рассматривается «красными дьяволами» лишь в качестве временного варианта на пост наставника. Он считает, что Рангник может рассчитывать только на шесть месяцев работы в клубе, а затем «МЮ» подпишет контракт либо с Маурисио Почеттино, либо с Бренданом Роджерсом. По этой причине Реднапп считает, что Рангнику стоит остаться в «Локомотиве».

Отметим, что в данный момент немецкий специалист занимает пост руководителя по спорту и развитию столичной команды.

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