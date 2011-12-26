По итогам пяти прошедших этапов Городской универсиады в Нижнем Тагиле лидером является НТИ (ф) УрФУ

Сильнейшая борьба разворачивается между двумя ведущими вузами Нижнего Тагила. Например, лучшими в городе по общекомандному зачету нашим студентам удалось стать в шашках, шахматах и баскетболе. Студенты Педакадемии стали первыми в легкоатлетическом кроссе и настольном теннисе. Причем в теннисе команда НТИ стала хуже выступать по одной простой причине: в 2011 году окончили институт два очень сильных теннисиста, и достойную замену им найти пока не удалось.

В новом году пройдут соревнования по плаванью, в которые мы надеемся привлечь сильную спортсменку, ставшую открытием недавнего чемпионата мира по плаванию, Дарью Дееву. Далее будут лыжные гонки, в которых мы делаем ставку на участницу сборной России Евгению Шаповалову. После этого пройдут соревнования по мини-футболу, в которых наши спортсмены также сильны: недавно команда стала третьей в турнире филиалов УрФУ, что является хорошим результатом. И, наконец, нашим студентам предстоит посоревноваться в волейболе, а с ребятами уже начал заниматься очень сильный тренер Александр Зайцев, и выступить в легкой атлетике объяснил тренер НТИ (ф) УрФУ Сергей Вдовин.

Традиционно самыми сильными конкурентами Универсиады являются НТИ (ф) УРФУ и Педакадемия. Все остальные вузы-участники Универсиады: филиал УрГУпс, НТ (ф) УИЭУиП, не могут претендовать на статус сильных конкурентов только по причине неучастия во всех видах спорта. В этих учебных заведениях обучается меньше студентов, и они попросту не могут найти спортсменов на все соревнования Универсиады.

Что касается Педакадемии, то ее ректор Владимир Смирнов очень много внимания уделяет спорту, и тренеры затрачивают большие усилия на подготовку спортсменов по всем видам спорта. Уже три года подряд нашим спортсменам не удается обыграть «будущих педагогов». Но это даже интересней, когда есть сильный конкурент. Есть стимул готовиться лучше. И я очень сильно надеюсь, на что есть обоснованные причины, что нам удастся стать первыми в Универсиаде в этом году рассказывает Сергей.