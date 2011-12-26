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По итогам пяти прошедших этапов Городской универсиады в Нижнем Тагиле лидером является НТИ (ф) УрФУ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По итогам пяти прошедших этапов Городской универсиады в Нижнем Тагиле лидером является НТИ (ф) УрФУ

26 декабря 2011, 12:08СпортВалерия Лошкарева
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