Тагильчанка Мария Савинова вошла в десятку лучших спортсменов России по итогам года
26 декабря 2011, 17:21Спорт
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26-летняя легкоатлетка Мария Савинова, выступающая за спортивный клуб «Спутник», стала одной из лучших спортсменов страны в этом году. Такие итоги подвела Федерация спортивных журналистов России, назвав лауреатов премии «Серебряная лань».
В общем списке десятки лучших спортсменов Мария находится на седьмом месте. Вот полный список лучших:
Лучшей командой стала сборная России по пляжному футболу. Спортсмены впервые в этом году стали обладателями Кубка мира и Межконтинентального кубка.
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