Уралхимпласт провел восьмой традиционный турнир по волейболу памяти Мезенина
23-24 декабря на базе нижнетагильской 20-й школы, подшефного образовательного учреждения ОАО «Уралхимпласт», прошел восьмой традиционный открытый турнир по волейболу памяти А.М. Мезенина.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Уралхимпласт», Анатолий Матвеевич в свое времятренировал волейбольную команду предприятия. Под его руководством волейболисты УХП занимали лидирующие места в соревнованиях городского иобластного масштаба. Именной турнир компания учредила в знак признаниязаслуг наставника-энтузиаста.
В состязаниях-2011 приняли участие 9 команд: Уралхимпласта, Планты,Тагилэнергосетей, второго отряда Федеральной пожарной службы, ветеранов ВГОКа, НТГСПА, педагогического колледжа № 2, Нижнетагильскогозавода теплоизоляционных изделий, «Политехник».
В финал вышли победители каждой из трех подгрупп. В итоге на первомместе – волейболисты Планты, на втором – команда «Политехник», натретьем – сборная НТЗТИ.
Призеры получили кубки, медали, дипломы и денежные призы. Отмечены такжелучшие игроки турнира: Александр Логинов, Михаил Гуляев, ВикторАнтонов, Александр Лещев.
Напомним, Уралхимпласт выступает учредителем и спонсором целого рядарегулярных спортивных соревнований. Помимо мезенинского турнира это –шахматный мемориал Струпинского, футбольный турнир памяти Пелевина итурнир по большому теннису памяти Турышева.
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