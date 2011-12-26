Уралхимпласт провел восьмой традиционный турнир по волейболу памяти Мезенина

Как сообщает пресс-служба ОАО «Уралхимпласт», Анатолий Матвеевич в свое времятренировал волейбольную команду предприятия. Под его руководством волейболисты УХП занимали лидирующие места в соревнованиях городского иобластного масштаба. Именной турнир компания учредила в знак признаниязаслуг наставника-энтузиаста.

В состязаниях-2011 приняли участие 9 команд: Уралхимпласта, Планты,Тагилэнергосетей, второго отряда Федеральной пожарной службы, ветеранов ВГОКа, НТГСПА, педагогического колледжа № 2, Нижнетагильскогозавода теплоизоляционных изделий, «Политехник».

В финал вышли победители каждой из трех подгрупп. В итоге на первомместе – волейболисты Планты, на втором – команда «Политехник», натретьем – сборная НТЗТИ.

Призеры получили кубки, медали, дипломы и денежные призы. Отмечены такжелучшие игроки турнира: Александр Логинов, Михаил Гуляев, ВикторАнтонов, Александр Лещев.

Напомним, Уралхимпласт выступает учредителем и спонсором целого рядарегулярных спортивных соревнований. Помимо мезенинского турнира это –шахматный мемориал Струпинского, футбольный турнир памяти Пелевина итурнир по большому теннису памяти Турышева.