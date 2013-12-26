Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
О Руслане Проводникове: «Да он сумасшедший!». В Нижнем Тагиле побывал чемпион мира по боксу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

О Руслане Проводникове: «Да он сумасшедший!». В Нижнем Тагиле побывал чемпион мира по боксу (ФОТО)

26 декабря 2013, 17:55Спорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»