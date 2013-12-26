О Руслане Проводникове: «Да он сумасшедший!». В Нижнем Тагиле побывал чемпион мира по боксу (ФОТО)

Руслан Проводников - обладатель титула чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Он одержал победу над Майком Альварадо в Денвере, бой завершился отказом от продолжения после 10-го раунда. Это был один из самых долгожданных боев – зал был забит под отказ, организаторам даже пришлось продумывать резервные места, ведь болеть за боксеров собрались более 7000 человек. Поскольку действие проходило в Америке, в зале было больше болельщиков Альварадо – но в конце боя зрители стояли и скандировали «Руслан, Руслан!».

На бой приехала моя мама, семья, болельщики… Уже после, когда мы сидели в ресторане гостиницы, собрались все, было очень много национальностей, но они будто говорили на одном языке, это была атмосфера счастья. Там были и шаманы, я же манси, и в этом общем ликовании звуки бубнов, танцы – я очень хорошо помню и очень им благодарен.

Но до триумфа Руслан проделал огромный путь, бесконечные спарринги, тренировки, он был всегда готов на любые условия, даже ехать к сопернику на другой континент и биться за грошовый гонорар, но показать себя на ринге, доказать самому себе, что может. К слову, первое время в Америке никто не знал его имени, к нему так и обращались: «Эй, русский!».

Добиться можно всего, если работать целеустремленно. Я еще вчера не думал, что будут такие почести, что со мной станут общаться звезды, дарить подарки, кто-то захочет ехать ко мне в Березово. Есть один режиссер, он думает о том, чтобы снять документальный фильм по моему бою с Тимоти Бредли делится Проводников.

К слову, этот бой прочно и надолго вошел в историю, как самый красочный, зрелищный и неоднозначный. Дело в том, что до сих пор многие болельщики Руслана уверены, что победу одержал именно наш боксер, что рефери допустил грубейшую ошибку, не начав отсчет нокдауна, когда Бредли упал в первом же раунде (судья решил, что боксер поскользнулся), но Руслан не держит обиды.

Этого шанса я ждал всю свою карьеру – отказываться было глупо. У него было 8 месяцев перерыва, ему нужен был яркий бой, с победой, с нокаутом, меня не воспринимали как серьезного оппонента. Но я уже был морально готов, только и жил шансом, что мне позвонят и пригласят, мне нужен был большой бой. Он же не забирал у меня победу, он работал на ринге. Я к нему очень хорошо отношусь, еще больше зауважал. Он дерется честно, без всяких штучек.

И оттого Руслану особенно неприятно, когда молодые парни с банкой пива в руках последними словами поносят Тимоти Бредли: «Ты какое право имеешь так говорить об этом человеке, а что ты сам сделал?». Как говорит Руслан, к боксеру никаких претензий, возможно, к рефери, но Тимоти отработал на полную.

Несмотря на поражение, после боя Руслан проснулся знаменитым, его стали воспринимать, приглашать. И впереди наметилась битва с Майком Альварадо. Правда, боксер явно не хотел этого боя. Позже, кстати, команда Майка говорила, что Руслан для них был наименее желательным оппонентом, но обстоятельства сложились так, что именно он в итоге вышел на ринг.

Они и маленький гонорар предложили, и нужно было к ним ехать, но я согласился на все. Они говорили: «Да он сумасшедший!», надеялись до последнего, что нам что-то не понравится, но этого не произошло. Но он сильный боец, не раз доказывал храброе сердце, и я готовился морально.

Это была безоговорочная победа, Руслан стал обладателем пояса, титула Чемпиона мира. Теперь бои с ним - самые ожидаемые, и боксер готов рисковать, бороться только со звездами. Он открыто сказал: «Мне не нужны промежуточные бои, только большие». Кстати, есть вероятность, что в апреле Руслан выйдет на ринг с Мэнни Пакьяо. А Мэнни в боксе - это своеобразный «потолок».

«Такие бои заводят, вы представляете, что будет, какой ажиотаж?», и на этом бое уже очень настаивает телевидение, со всех сторон давят промоутеры, и даже сам Мэнни позвонил и сказал, что Руслану стоит согласиться. Так что впереди нас всех может ждать настоящее шоу! Тем более, что Руслан пойдет только за победой.

Я уверен, что когда скажу да, начнется работа только ради победы, даже сомнений, что я не готов – не будет. Конечно, могу проиграть, но выйду с одним желанием.

Руслан - это олицетворение упорства, борьбы до конца. Он доказал: если в тебе есть характер, уверенность, то пусть вокруг говорят что угодно, ты можешь победить. Это вечная мудрость: если у вас есть цель, работайте, чтобы добиться результата.

TagilCity.ru благодарит руководство спортивного бутика «Ратиборец» (организаторов встречи) за возможность интервью с мировой звездой бокса.