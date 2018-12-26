Тагильские летающие лыжники завоевали первое и второе места на этапе Кубка России

Тагильчанки, которые одержали победу на этапе Кубка России, являются спортсменками ГАУ СО СШОР «Аист».

Помимо этого, на горе Долгой в Нижнем Тагиле участвовали в этапе Кубка России тагильские двоеборцы. Лучший результат продемонстрировал Дмитрий Гельвиг, он занял пятую строку спортрейтинга, сообщает пресс-служба администрации города.