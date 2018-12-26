Тагильские летающие лыжники завоевали первое и второе места на этапе Кубка России
Сегодня, 20:12СпортФото: pixabay.com/
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На этапе Кубка России, который прошел в Уфе, тагильчанка Алина Бородина заняла первое место, Кристина Прокопьева – второе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанки, которые одержали победу на этапе Кубка России, являются спортсменками ГАУ СО СШОР «Аист».
Помимо этого, на горе Долгой в Нижнем Тагиле участвовали в этапе Кубка России тагильские двоеборцы. Лучший результат продемонстрировал Дмитрий Гельвиг, он занял пятую строку спортрейтинга, сообщает пресс-служба администрации города.
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