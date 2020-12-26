Тагильский «Спутник» выиграл во втором матче свердловского первенства по хоккею

Тагильский «Спутник» выиграл во втором матче свердловского первенства по хоккею

Сегодня, 19:04СпортPhoto: 1mediainvest.ru
26 декабря команда «Спутник» из Нижнего Тагила провела второй матч в рамках первенства Свердловской области по хоккею среди взрослых команд, в котором одержала первую победу

Соперниками хоккеистов стала команда «Титан». Матч проходил в Верхней Салде, где тагильчане смогли одержать победу со счетом 5:4, сообщается в группе «ХК Спутник Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Напомним, в состав команды входят воспитанники местной школы хоккея 2001–2003 годов рождения. Прошлый матч в Каменск-Уральском против команды «Синара» тагильские спортсмены проиграли со счетом 4:9. В этом сезоне соперниками «Спутника» также будут «Авто-Спартаковец-03» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга, «Кедр» из Новоуральска и «Энергия» из поселка Рефтинский.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
победаВерхняя СалдаСпутникхоккей
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы